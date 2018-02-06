«Мы просто закрытый туалет Европы»

"Теперь мы просто закрытый сельский туалет Европы", — заявил Червоненко.

По его словам, ранее Украина была "мостом, который соединял Европу и Восток", однако страна "побила горшки" на Востоке и потеряла российский рынок, добровольно отдав его Польше, Литве и Латвии. Сегодня же радикалы стремятся рассорить Киев и с западными соседями.