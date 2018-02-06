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«Мы просто закрытый туалет Европы»
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Украинский экс-министр назвал страну «туалетом Европы» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: ТАСС
Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112" рассказал, во что превратилась страна из-за действий местных националистов.
По его словам, ранее Украина была "мостом, который соединял Европу и Восток", однако страна "побила горшки" на Востоке и потеряла российский рынок, добровольно отдав его Польше, Литве и Латвии. Сегодня же радикалы стремятся рассорить Киев и с западными соседями.
"Теперь мы просто закрытый сельский туалет Европы", — заявил Червоненко.
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Заявление экс-чиновника прозвучало на фоне обострения украинско-польских отношений. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
* Терористическая организация, запрещенная в России.
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