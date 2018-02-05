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На Украине артистов из РФ предложили сажать в клетки
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На Украине выступили с предложением по российским артистам 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские артисты могут въезжать на Украину, но только в железных клетках. Такое заявление сделал лидер запрещенной в России украинской националистической организации «Братство» Дмитрий Корчинский в эфире телеканала «112 Украина».
По словам Корчинского, если артисты будут передвигаться по стране в клетках, они перестанут угрожать национальной безопасности Украины.
«Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем и будет все нормально», — сказал он.
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Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому артисты из России могут въезжать на территорию страны только с разрешения СБУ. Те артисты, въезд которым на Украину запрещен, по мнению властей, угрожают нацбезопасности страны.
 Ещё 16 источников 
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