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«Зажрались»: новый тренд на Украине
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Экс-нардеп рассказал о любви украинцев к устрицам и икре 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Политолог, журналист, бывший народный депутат Украины Виктор Уколов поделился в своем Facebook фотографиями с киевского рынка. Он написал, что киевляне обожают устрицы и едят их прямо на базаре, большим спросом у горожан пользуется и красная икра.
«Это фото для иностранных френдов — столичный рынок в Киеве уже готовится к будущей Масленице. Въезд на рынок платный, но это никого не останавливает. Машин столько-то, что припарковаться трудно, икры полно разных сортов, последний тренд: киевляне полюбили устрицы, которых едят прямо на базаре», — написал он.
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Дальше автор поста распространяется о лукавой статистике:
«Обычно в Киеве достаточно и бедных людей. Однако показатель средней зарплаты, о котором вы читаете, не учитывает доходов, не видит ни бухгалтерия, ни статистика. Все местные об этом хорошо знают, но из-за границы такого не видно и у нас средняя зарплата как в республике Чад».
А сами фото считает хорошим доказательством уклонения от уплаты налогов.
«Это даже не считается у нас чем-то ненормальным. Ну если политик, лидер партии по документам даже не имеет авто и жилья, но месяц платно лечится в ЕС, то чего простым смертным стесняться? Но странным образом в украинском зазеркалье у людей вызывают зависть и ярость те, кто декларирует реальные доходы и честно из них платит налоги. Европейцам этого не понять», — написал Уколов.
У самих украинцев пост вызвал противоречивую реакцию, некоторые удивились, где находится рынок с такими низкими ценами, другие просто возмутились.
«Цинизм просто уже зашкаливает!», «Помните, как один из министров сказал, что украинцы много едят? Теперь в моде другой тренд. Украинцы зажрались!» — написали комментаторы.
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