В поисках денег: Украина поскребет по офшорам

Украина хочет пополнить бюджет за счет Прибалтики

На фоне проблем в экономике и задержки новых траншей от международных партнеров в Киеве придумывают новые способы пополнить казну. И это не структурные реформы и борьба с коррупцией, которых ждет один из основных кредиторов страны — МВФ . Предприниматели из Прибалтики получили «новогодний подарок» от президента Украины Петра Порошенко — налог на репатрируемый капитал. В Латвии и Эстонии не понимают, за что их записали в офшоры. При этом согласно «панамскому досье», сам Порошенко пользовался услугами офшоров.

«Нужно, чтобы налоги уплачивались в стране, где они формируются, поэтому необходимы дополнительные механизмы контроля. Это то, к чему мы стремимся в рамках плана действий BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Это также важно для наполнения государственного бюджета», — подчеркнул он. В поисках средств для пополнения бюджета на Украине присматриваются к прибалтийским соседям. Как рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк , в Киеве для того, чтобы не допустить уклонения от налогообложения, контролируют операции резидентов Украины с другими странами, где налоговые ставки ниже.

«Речь не идет о «списке офшоров». Это перечень государств, операции с резидентами которых мы признаем контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Приравнивание этих двух списков друг к другу является ошибочным», — пояснил Данилюк. При этом министр финансов Украины отрицает внесение Эстонии в список офшорных зон.

Европейский офшор

Впрочем, власти Эстонии и Латвии восприняли это совсем по-другому. Ранее они выразили недоумение в связи с новогодним «подарком» от Петра Порошенко. С начала 2018 года предприниматели из прибалтийских стран, ведущие дела с украинским правительством , неожиданно столкнулись с тем, что около 30% стоимости прибывающего из Эстонии или Латвии товара теперь нужно указывать в документах в качестве прибыли и платить с этой суммы подоходный налог и налог с оборота.

При этом, как впоследствии выяснилось после обращения в соответствующие инстанции посла Эстонии на Украине Герта Антсу, причиной для включения, в частности, Эстонии в список офшоров является то, что Украина из-за освобождения реинвестированной прибыли от налога рассматривает эстонскую ставку подоходного налога для предприятий как слишком низкую.

«В этот список включаются страны, в которых ставка подоходного налога для предприятий ниже 13%. В Латвии эта ставка 20%. Что касается налога на реинвестированную прибыль, то в Латвии он применяется в тот момент, когда прибыль выведут из предприятия. Тогда ставка будет 20% — и это значительно выше, чем тот порог, который установлен на Украине», — отметил Илмар Шнюцинс, заместитель госсекретаря Минфина Латвии по вопросам налогов, бухгалтерии и таможни. В балтийских странах назвали решение Украины ошибкой и заявили, что не являются странами-офшорами, в которых можно уйти от уплаты налога.

Как заявили предприниматели из Прибалтики, решение Украины существенно усложняет их бизнес. «Если на Украину нужно будет перечислять средства, то придется платить дополнительную пошлину. Так же, как сейчас это происходит, например, с Гонконгом. Конечно, будет тяжелее. Особенно учитывая, что мы и так работает без российского и без белорусского рынка», — цитирует латвийское издание LSM.lv исполнительного директора Brivais Vilnis Мариса Транкалиса.

На грани дефолта

Такой неожиданный новогодний «подарок» прибалтийским соседям власти Украины сделали на фоне экономических проблем. По итогам прошлого года госдолг Украины вырос до рекордных $77 млрд, или 85% ВВП. И Минфин Украины прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года в 2,3 раза.

К тому же в 2018 году Украине, скорее всего, придется, расплачиваться по долгам перед Россией. В нынешнем прогнозе по росту госдолга Украины сценарий проигрыша в суде по иску России не учитывается, однако эксперты считают, что с большой вероятностью Украине придется платить и по долгам перед Москвой.

В 2013 году президент Украины Виктор Янукович договорился с Россией о выделении кредита на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. После этого первая часть этих облигаций на сумму $3 млрд была размещена на Ирландской фондовой бирже, и ее выкупила Россия. Однако в декабре 2015 года новые власти ввели мораторий на выплату долга перед Россией. Минфин России в ответ направил иск в Высокий суд Лондона и в марте прошлого года выиграл его.

«Шансы на благоприятный исход дела для России весьма велики. Суд первой инстанции уже вынес решение о взыскании долга с Украины в пользу России. В основу этого решения положено фактическое и правовое обоснование, представленное российской стороной, и это обоснование было признано судом убедительным. Поэтому для отмены решения украинской стороне необходимо привести веские резоны, а их у нее, похоже, нет», — отмечает Сергей Водолагин, партнер юридической фирмы «Вестсайд». В Министерстве финансов России ожидают решения Апелляционного суда Англии по иску против Украины в ближайшие месяцы. Москва рассчитывает, что судебная структура подтвердит ранее вынесенное в пользу России решение Высокого суда Лондона по миллиардному иску, поскольку новые аргументы в свою пользу Украина так и не нашла.

Апелляция отменяет решения первой инстанции довольно редко и только при наличии серьезных ошибок нижестоящего суда, чего нет в данном деле, соглашается Алексей Панич , партнер Herbert Smith Freehills.

«Украина может попробовать не платить по решению суда, поскольку на государственное имущество за рубежом распространяется государственный иммунитет, и взыскать крупную сумму денег за счет такого имущества в других странах всегда сложно. Однако в данном случае Россия явно планирует предпринять все возможные шаги для взыскания долга, и отказ Украины платить может лишь отсрочить взыскание, но не предотвратить его. Кроме того, отказ платить в любом случае потребует от Украины серьезных расходов на защиту своего имущества в других странах от попыток обращения на него взыскания», — комментирует Панич. Но Украина постарается насколько возможно затянуть выплаты долга, считают эксперты.

Коррупция «съедает» ВВП Украины

При этом, несмотря на непростую экономическую ситуацию, международные партнеры Украины — ЕС и МВФ — не торопятся в последнее время выдать Киеву обещанные очередные транши.

В частности, ЕС медлит с предоставлением ранее одобренного Украине кредита на 600 млн евро, а МВФ задерживает сумму около $8 млрд

«Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ — то постановление (№187), которое было принято в феврале правительством», — говорил еще в ноябре глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман Люнгман. Причина — критика украинского правительства за остановку процесса реформ и высокий уровень коррупции.

По оценке Люнгмана, коррупция ежегодно «съедает» на Украине 2% роста ВВП страны.

«Если мы прекращаем сотрудничать с фондом, они говорят: «Нет вопросов, тогда возвращайте деньги». Вот тогда нам придется либо забрать средства из бюджета, либо объявить дефолт», — пояснил министр. При этом Киев изо всех сил надеется получить новый займ хотя бы от МВФ. Если не будет сотрудничества с МВФ, то стране грозит дефолт, заявил в интервью изданию «Обозреватель» министр социальной политики страны Андрей Рева.

«Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля», — цитирует сайт украинского «5 канала» главу совета Нацбанка страны Богдана Данилишина. Одной из целей недавней поездки Петра Порошенко в швейцарский Давос, где он встретился с директором распорядителем МВФ Кристин Лагард , как раз и было желание заручиться обещанием международных партнеров о выделении транша от фонда. И Киев получил надежду.

«Есть определенные условия, их надо выполнить», — сказал глава миссии МВФ на Украине. На этой неделе Йоста Люнгман снова повторил, что для возвращения поддержки Украины страна должна принять закон об Антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночному уровню.

«Украина находится в достаточно сложной ситуации: у страны высокий госдолг и низкий экономический рост. Так что даже если займы МВФ ей и будут выделены, без новых импульсов для роста экономики в стране ситуация существенно не улучшится и груз долговых проблем так и будет давить», — считает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. Впрочем, ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что, даже если Украина получит очередной транш от МВФ, это лишь продлит агонию, но не решит экономических проблем страны.

«Странные» меры

При этом новые инициативы, направленные на пополнение бюджета Украины за счет предпринимателей из Прибалтики, также вряд ли помогут улучшить экономическую ситуацию в стране. Эксперты называют их «странными». Алексей Панин , директор московского офиса консалтинговой компании Urus advisory, называет предложенные на Украине меры против прибалтийских предпринимателей «дискриминационными». Бизнесмены выстраивали инвестиционную стратегию в расчете на определенную ситуацию и определенную прибыль. Такого «подарка» они явно не ждали, говорит он.

Аналитик «Финам» Алексей Коренев отмечает в свою очередь, что желание украинских властей обложить налогом репатриируемые из Прибалтики средства свидетельствуют о крайне тяжелой экономической ситуации на Украине. Но навряд ли такими мерами удастся существенно улучшить экономическую ситуацию: прибалтийские предприниматели скорее всего переориентируются на другие страны, добавляет Коренев.

Примечательно, что сам Порошенко готов прибегать в своих личных целях к использованию офшоров.

В 2016 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовали материал, в котором утверждалось, что юристы украинской фирмы «Авеллум», представляющей интересы президента Петра Порошенко, обращались к компании Appleby на острове Мэн, чтобы зарегистрировать для президента Украины офшор на Кипре с «налоговыми целями».

Однако эта компания отказалась от сотрудничества с «Авеллум», и юристы Порошенко обратились к панамской компании Mossack Fonseca, которая в итоге и помогла им создать такую структуру.