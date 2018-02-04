В Киеве сторонники Саакашвили возобновят марши за импичмент Порошенко

Сторонники экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье проведут в Киеве марш, в ходе которого будут требовать принятия закона об импичменте, который позволит инициировать отставку президента Петра Порошенко

Акция станет первой за полтора месяца с момента проведения последнего марша сторонников Саакашвили.

После новогоднего перерыва

Саакашвили объявил о возобновлении маршей после решения Апелляционного суда Киева 26 января, который по ходатайству прокуратуры принял решение избрать в отношении бывшего президента Грузии меру пресечения в виде ночного домашнего ареста по уголовному делу против политика, которого обвиняют на Украине в организации акций протеста, направленных на "захват государственной власти".

Саакашвили обвинил суд в ангажированности и назвал его решение попыткой ограничить свою политическую деятельность. Он заявил о возобновлении мирных акций протеста, которые, по его словам, "обязательно приведут к тому, что на Украине сменится власть".

Акции сторонников Саакашвили с октября 2017 года проходили возле здания Верховной рады Украины , где был установлен палаточный городок, который стоит там и доныне. Первоначально активисты требовали провести избирательную реформу, снять депутатскую неприкосновенность и принять закон об антикоррупционном суде.

Однако с ноября их требования стали более радикальными, Саакашвили начал каждое воскресенье проводить марши своих сторонников в центре Киева с требованием принятия закона об импичменте, который должен урегулировать не работающую сегодня процедуру отставки президента. Каждый раз на эти акции приходили несколько тысяч человек.

В конце 2017 года Саакашвили поставил акции протеста на паузу после инцидента на последнем марше 17 декабря, когда активисты попытались взять штурмом Октябрьский дворец, где планировали устроить свой штаб. В ходе штурма пострадали несколько десятков правоохранителей, было возбуждено уголовное дело. Саакашвили сразу же отмежевался от этих событий, заявив, что против активистов совершили провокацию.

Преграды на Майдане

Организаторы марша сторонников Саакашвили назначили время сбора участников мероприятия на 12.00 (13.00 мск) в парке Тараса Шевченко рядом с Крещатиком. Согласно сообщению партии Саакашвили "Движение новых сил", официальное название акции "Марш за будущее. За отставку Порошенко". После марша на Майдане незалежности (Площадь независимости) запланировано народное вече.

Однако накануне на центральной площади страны начался монтаж металлоконструкций для сооружения декораций в рамках празднования 100-летия Украинской народной республики, которая была провозглашена в январе 1918 года во время революционных событий в Российской империи.

Саакашвили в связи с этим обвинил власть в попытке помешать его сторонникам реализовать свое право на мирное собрание. Он заявил, что "нынешняя власть повторяет ошибку предыдущего президента страны, который отдал приказ поставить елку на Майдане, чтобы помешать народным акциям протеста", что впоследствии привело к его отстранению от власти.

В то же время в "Движении новых сил" сообщили РИА Новости , что "не смотря на создаваемые преграды, маршрут акции остается прежним". "Ничего не поменялось, после парка Шевченко люди пойдут на Майдан, впереди будет идти Саакашвили", — сказал представитель партии.

Партия Саакашвили выдвинула три основных требования к власти: отставка президента Порошенко, режим которого, как утверждается в анонсе, "угрожает развитию Украины", перевыборы Верховной рады Украины и формирование нового правительства.

Непроходные требования

Выполнение главного требования воскресного марша — принятие Верховной радой Украины закона об импичменте — сегодня выглядит малореалистично. Соответствующий законопроект в начале ноября был внесен на рассмотрение парламента внефракционным депутатом Рады Юрием Деревянко , который входит в совет партии "Движение новых сил". Однако на сегодняшний день голосов за принятие этого закона в парламенте нет.

"Это нереально провести, но можно начать сбор подписей, можно начать какие-то другие действия, которые будут номинально разогревать тему импичмента в информационном поле и таким образом оказывать давление на президента и дискредитировать его", — поделился Бортник мнением в комментарии РИА Новости. По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника , без этого провести импичмент Порошенко невозможно.

Он пояснил, что для запуска процедуры импичмента необходимо принятие Верховной радой Украины решения о создании временной следственной комиссии, однако закон о следственных комиссиях пока не принят.

При этом Бортник считает, что даже если бы этот вопрос был вынесен на рассмотрение парламента, сегодня он не набрал бы необходимого количества голосов.

Дела судебные

Саакашвили параллельно с посещением следователей в рамках расследования уголовного дела против него, по которому политика обвиняют в получении финансирования от окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на проведение акций протеста для свержения действующей власти, участвует в целом ряде судебных споров к государственным органам Украины.

В частности, на рассмотрении административных судов разных инстанций находятся жалоба Саакашвили на указ президента Порошенко о лишении его украинского гражданства, жалоба на решение управления миграционной службы Украины в Киевской области, которое отказала политику в предоставлении убежища на Украине, после того как он 10 сентября 2017 года в сопровождении сторонников прорвался через кордон пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.

Кроме этого, адвокаты Саакашвили обжалуют в судебном порядке решение министерства юстиции Украины от октября прошлого года начать экстрадиционную проверку в отношении политика по запросу Грузии, где бывший грузинский лидер проходит по ряду уголовных дел.