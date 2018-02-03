В Киеве разгорелся скандал вокруг храма

На территории Национального музея истории Украины началась акция, участники которой требуют снести расположенный возле фундамента Десятинной церкви храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает интернет-издание "Украинская правда".
Согласно имеющейся информации, возле часовни находятся порядка 200 человек. Они выступаю против существования здания и выкрикивают лозунги. Кроме того, рядом с храмом находятся прихожане, которые пришли туда помолиться. Между сторонами возникают словесные перепалки и толкотня.
На месте акции также дежурят полицейские и шесть автобусов с нацгвардией, которые следят за порядком.
Ранее УПЦ МП обвинила радикалов в нападении на ее храмы в Одессе.