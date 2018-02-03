Россия направила ноту МИД Украины

Посольство РФ направило ноту в МИД Украины об открытии 4 участков для выборов президента

"Наше посольство направило в украинский МИД ноту, в которой проинформировало, что в связи с выборами просит открыть четыре участка для проведения голосования гражданами РФ, которые находятся на Украине, на выборах президента России 18 марта", — отметил дипломат. Россия направила в министерство иностранных дел Украины ноту об открытии четырех избирательных участков на украинской территории для обеспечения участия россиян в выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе российского посольства на Украине.

Кроме того, по его словам, дипмиссия попросила также об обеспечении соответствующих мер безопасности во время голосования.

По данным посольства, избирательные участки планируется открыть в помещениях посольства России в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.