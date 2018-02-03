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Это провал: на Украине под землю ушел целый дом
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Это провал: на Украине под землю ушел целый дом 

ТК «Звезда» 1 час назад
В настоящее время было предотвращено отключение водоснабжения в домах местных жителей и перекрыт выход сточных вод на поверхность земли.
В украинском Харькове произошел обвал грунта, в результате чего под землю ушел целый дом.
Видео с инцидентом было опубликовано на YouTube. Как заявили в мэрии города, причиной ЧП стала просадка грунта вокруг канализационного коллектора, который разрушился от коррозии.
Уточняется также, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время было предотвращено отключение водоснабжения в домах местных жителей и перекрыт выход сточных вод на поверхность земли.
Ранее Украина была названа беднейшей страной Европы.
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