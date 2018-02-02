Украину оштрафуют за «Евровидение-2017»

ЕВС поддержал решение оштрафовать Киев за недобросовестное проведение «Евровидения-2017»

Европейский вещательный союз (ЕВС) поддержал решение Референтной группы оштрафовать Киев за недобросовестное проведение "Евровидения" в 2017 году. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в женевской штаб-квартире ЕВС.

>> Россию и Украину столкнули лбами на «Евровидении» "Организация песенного конкурса "Евровидение" сопровождалась задержками, которые создали ненужные трудности в подготовке этого представления, — сказал официальный представитель. — Принимающая конкурс Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) в дополнение к этому не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы".

Он пояснил, что Исполком ЕВС принял к сведению прежнюю рекомендацию руководящего органа "Евровидения" — Референтной группы — и "согласился с тем, что НОТУ должна быть оштрафована".

"Сведения о сумме штрафа руководство в настоящее время сообщает НОТУ", — добавил официальный представитель ЕВС.

Еще в июне прошлого года Референтная группа сообщила о решении наложить штраф на Киев. Тогда НОТУ заявила, что считает это решение необоснованным и обратилась с апелляцией в Наблюдательный совет ЕВС.

Сумма штрафа официально не называется. Сам глава НОТУ Зураб Аласания сообщал, что она может составить до €200 тысяч, что может стать, по его словам, "неподъемной ношей" для НОТУ.

"Евровидение-2017"