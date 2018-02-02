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Кононов прокомментировал покушение на него
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В ДНР раскрыли подробности атаки на министерство обороны 

Рамблер 7 часов назад
Глава Минобороны ДНР Владимир Кононов заявил, что гранатометная атака на здание ведомства велась из подвала расположенного рядом здания. Комментарий Кононова опубликовала пресс-служба УНМ ДНР на своем YouTube-канале.
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Сотрудники Минобороны обнаружили в подвале «управляемую треногу». «Управляемое устройство мы обнаружили, оно не уничтожено, второй заряд не сработал», — заявил Кононов. Ответственность за атаку он возложил на Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Минобороны Украины, которые «забросили диверсионщиков» в ДНР.
Глава Минобороны ДНР уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. «Когда не могут победить на поле боя, придумывают всякие методы и кричат, что на войне все методы хороши», — подчеркнул он.
Здание Минобороны ДНР обстреляли из гранатомета 1 февраля. Ополченцы сообщили о повреждениях «вокруг здания» и выбитых стеклах. По словам местных силовиков, выстрелы производились из гранатомета РПГ-26, установленного на самодельной треноге с дистанционным управлением.
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