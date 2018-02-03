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Киев готовит «маленькую победоносную войну»
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Политолог: планы Киева на «блицкриг» в Донбассе не секрет для России 

ФБА «Экономика сегодня» 3 часа назад
Фото: Reuters
Согласно документам Генштаба Украины, опубликованным в интернете, Киев готовит «маленькую победоносную войну» на территории ДНР и ЛНР.
За их достоверность ручаться нельзя, но эксперты допускают, что с учетом самонадеянности украинского руководства наступательная операция действительно может стать реальностью.
В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) политолог Иван Аркатов отметил, что утечка этих планов подозрительно совпала с визитом министра обороны Степана Полторак в США для обсуждения поставок противотанковых комплексов Javelin.
Если это не фейк, то очевидно, что ситуация 2014 года ничему Киев не научила.
В свою очередь директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов уверен: ничего невозможного для «крайне эмоциональных» властей страны не существует. Вполне может быть, что таким образом они действительно собираются поднять свой рейтинг.
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При этом важно понимать, что все предыдущие попытки силой задушить ДНР и ЛНР не увенчались успехом. Напротив, большие потери ВСУ лишь усугубляли внутриполитическую обстановку. К тому же в документах речь идет о «территории, оккупированные российскими войсками». Неужели кто-то всерьез верит, что в этом случае можно рассчитывать на победу?
Впрочем, на Украине много горячих голов, которые могут ввязаться в любую авантюру, считает Иванов. В 2014 году провалился куда более надежный план, а сейчас они рассчитывают на успех в еще более сомнительной ситуации.
Возможно, это отвлекающий маневр, но в любом случае все возможные варианты хорошо известны и в штабе НАТО, и в Москве. Никакие действия ВСУ ни для кого не станут неожиданностью, заключил эксперт.
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