Политолог: планы Киева на «блицкриг» в Донбассе не секрет для России

Согласно документам Генштаба Украины, опубликованным в интернете, Киев готовит «маленькую победоносную войну» на территории ДНР и ЛНР.

За их достоверность ручаться нельзя, но эксперты допускают, что с учетом самонадеянности украинского руководства наступательная операция действительно может стать реальностью.

В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) политолог Иван Аркатов отметил, что утечка этих планов подозрительно совпала с визитом министра обороны Степана Полторак в США для обсуждения поставок противотанковых комплексов Javelin.

Если это не фейк, то очевидно, что ситуация 2014 года ничему Киев не научила.

В свою очередь директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов уверен: ничего невозможного для «крайне эмоциональных» властей страны не существует. Вполне может быть, что таким образом они действительно собираются поднять свой рейтинг.

При этом важно понимать, что все предыдущие попытки силой задушить ДНР и ЛНР не увенчались успехом. Напротив, большие потери ВСУ лишь усугубляли внутриполитическую обстановку. К тому же в документах речь идет о «территории, оккупированные российскими войсками». Неужели кто-то всерьез верит, что в этом случае можно рассчитывать на победу?

Впрочем, на Украине много горячих голов, которые могут ввязаться в любую авантюру, считает Иванов. В 2014 году провалился куда более надежный план, а сейчас они рассчитывают на успех в еще более сомнительной ситуации.