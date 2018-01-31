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Украина захватила село в «серой зоне» Донбасса
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ВСУ заявили, что взяли под контроль село в нейтральной зоне в Донбассе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Силовики взяли под свой контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области, находившееся в нейтральной зоне на линии разграничения в Донбассе, следует из сюжета "военного телевидения Украины" на сайте Минобороны страны.
"С 2015 года опорные пункты на окраине села были крайними позициями украинских защитников с одной стороны и позициями (ополченцев. — Прим. ред.) с другой стороны. Однако недавно наши военные улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяв Новоалександровку под свой контроль", — говорится в видео.
В сюжете также отмечается, что с начала конфликта в Донбассе численность населения села сильно сократилась: ранее в нем проживали 124 человека, а сейчас — менее 20. В селе нет электричества и транспортного сообщения с другими территориями из-за сильных снегопадов.
В ноябре силовики заявили о взятии под свой контроль двух сел в нейтральной зоне Донецкой области — Травневого и Гладосово.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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