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Украина вспомнила о санкциях против РФ спустя месяц
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Украина вспомнила об антироссийских санкциях спустя месяц 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Украина присоединилась к решению Совета Евросоюза о продлении на шесть месяцев санкций против России. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Вместе с Киевом к продлению санкций присоединились кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, а также Норвегия.
«Эти страны гарантируют, что их национальная политика будет соответствовать решению Совета. Европейский Союз отмечает это обязательство и приветствует его», — говорится в заявлении.
Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России на шесть месяцев 21 декабря. Предложение о пролонгации ограничительных мер было поддержано членами ЕС единогласно.
Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.
Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.
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