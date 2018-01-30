На Донбассе приостановилась война

На Донбассе никто не стрелял целые сутки

В минувшее воскресенье на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня, пишет «Московский комсомолец»

Затишье наблюдалось по всей линии соприкосновения. Как считает заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, оно связано с прибывшей из Киева комиссией, которая проверяет факты масштабных хищений в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и выход из строя сразу 9 единиц бронетехники в 93-й бригаде.

Как пишет издание, что бы ни являлось причиной затишья, сам это факт это огромный прорыв. Вывод российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации перемирия породил ожидания начала новых военных действий. Пока же, вопреки ожиданиям, война коснулась лишь гуманитарной сферы: с 11 января в Донецке отключена украинская мобильная связь.