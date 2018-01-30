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На Донбассе приостановилась война
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На Донбассе никто не стрелял целые сутки 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
В минувшее воскресенье на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня, пишет «Московский комсомолец».
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Затишье наблюдалось по всей линии соприкосновения. Как считает заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, оно связано с прибывшей из Киева комиссией, которая проверяет факты масштабных хищений в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и выход из строя сразу 9 единиц бронетехники в 93-й бригаде.
Как пишет издание, что бы ни являлось причиной затишья, сам это факт это огромный прорыв. Вывод российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации перемирия породил ожидания начала новых военных действий. Пока же, вопреки ожиданиям, война коснулась лишь гуманитарной сферы: с 11 января в Донецке отключена украинская мобильная связь.
Этот вопрос уже обсуждался помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером на переговорах в Дубае и будет обсуждаться в Минске.
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