Стрелков отказался платить $400 млн за сбитый кем-то «Боинг»

Стрелков отказался платить $400 млн за «неизвестно кем сбитый Боинг»

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) на своей странице «ВКонтакте» прокомментировал новость об удовлетворенном иске родственников погибших пассажиров рейса MH17. В иске утверждалось, что Стрелков несет ответственность за гибель пассажиров и экипажа.

По решению Окружного суда Северного округа штата Иллинойс (США), Стрелков должен выплатить истцам 400 миллионов долларов.

«Вот теперь я могу в следующую тысячу лет совершенно не беспокоиться за свою жизнь — умереть до того, как меня заставят заработать и выплатить родственникам точно не мной сбитого «Боинга» то ли 400, то ли все 500 миллионов долларов (полмиллиарда, на всякий случай!)», — отметил он.

Стрелков назвал родственников погибших «мутантами». По его мнению, «только мутанты оценивают жизни родственников в деньгах».

Помощник Стрелкова Михаил Полынков сообщил «Коммерсанту», что экс-министр обороны ДНР «не признает ни это, ни какое-либо другое решение судов иностранных держав».

По словам матери одного из погибших пассажиров самолета Силен Фредрикс, истцы «понимают, что не смогут с него что-то получить». «Это образом имеет символическое значение», — сказала она в комментарии Zembla.

В сентябре 2016 года Международная следственная группа (JIT) представила второй отчет о причинах крушения рейса MH17. Лайнер разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Предварительный вывод следствия заключается в том, что «Бук» ополченцам привезли из РФ, и после запуска ракетный комплекс вернули на российскую территорию. По версии JIT, попавшую в самолет ракету запустили из района поселка Первомайский, который тогда контролировали ополченцы. JIT продлила свое расследование до начала 2018 года, чтобы установить виновных. В список подозреваемых европейские следователи включили сотню человек, однако личности их раскрывать не стали.