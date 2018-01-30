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Латвия направила ноту Украине
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Латвия вручила ноту Украине 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
МИД Латвии вручил представителю посольства Украины официальную ноту в связи с включением Латвии в список офшорных зон, передает ТАСС.
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Балтийская республика призвала Киев предпринять все возможные меры, чтобы она была исключена из этого списка. Как объяснил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ричкевичс, данная ситуация возникла из-за неправильного толкования налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую налоговую ставку на реинвестированную прибыль. Налоги в этой стране взимаются за дивиденды.
Правительство Украины в декабре составило список из 22 офшорных зон. В него, в частности, попали Латвия и Эстония.
Ранее в Эстонии назвали это решение «досадной ошибкой», которую нужно немедленно исправить.
 Ещё 6 источников 
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