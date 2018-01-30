Латвия направила ноту Украине

Латвия вручила ноту Украине

МИД Латвии вручил представителю посольства Украины официальную ноту в связи с включением Латвии в список офшорных зон, передает ТАСС

Балтийская республика призвала Киев предпринять все возможные меры, чтобы она была исключена из этого списка. Как объяснил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ричкевичс, данная ситуация возникла из-за неправильного толкования налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую налоговую ставку на реинвестированную прибыль. Налоги в этой стране взимаются за дивиденды.

Правительство Украины в декабре составило список из 22 офшорных зон. В него, в частности, попали Латвия и Эстония.

Ранее в Эстонии назвали это решение «досадной ошибкой», которую нужно немедленно исправить.