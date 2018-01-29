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В Киеве появилась «Нацдружина»
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«Установить украинский порядок через силу»: в Киеве появилась «Нацдружина» 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: © AP Photo / Sergei Chuzavkov
В Киеве состоялось приведение к присяге представителей организации "Национальные дружины", созданной на основе нацбатальона "Азов". Об этом пишет Страна.ua.
Как говорится на странице "Национальных дружин" в Facebook, они созданы "с целью обеспечения порядка на улицах украинских городов". При этом отмечается, что члены организации "не боятся использовать Силу, чтобы установить на улицах Украинский Порядок". При этом такой порядок отличается от обычного "господством украинской нации, которую не будут угнетать олигархи".
Руководители "дружин" заявляют, что добровольцы будут патрулировать улицы бесплатно при сотрудничестве с полицией. При этом отмечается, что в случае бездействия правоохранительных органов активисты откажутся от координации с властями.
Утверждается, что организация существует на пожертвования бизнесменов, а большинство ее членов бывшие участники боевых действий в Донбассе.
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