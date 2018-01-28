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Все-таки это случилось: Польша объявила войну украинским радикалам
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Все-таки это случилось: Польша объявила войну украинским радикалам 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Заменив Украину в числе непостоянных членов Совбеза ООН, Польша зарегистрировала проект резолюции о признании актами геноцида уничтожение украинскими националистами поляков в годы Второй мировой войны, сообщают СМИ. Как пишет украинское издание "Вести", в резолюции поляки также призывают отказаться от героизации УПА* (запрещена в России) и предать всех военных преступников международному суду. Содержатся и рекомендации покаяться на официальном уровне за преступления против польского народа. А также требование разоружить и запретить радикальные организации, такие как "Тризуб"*, "С14"*, УНА*-УНСО* и др. (все они запрещены в России).
Ранее глава польского МИДа Яцек Чапутович заявлял, что во время членства в Совбезе ООН Польша хочет показать, что является важным государством. Безусловно, поднятая проблема очень важна. Но есть вопросы.
20 января нынешнего года польский телеканал обнародовал репортаж о том, как журналисты побывали на мероприятиях проведенных организацией "Гордость и современность". Эти "общественники" отмечали день рождения Гитлера, с сопутствующей атрибутикой: флагами, обмундированием и прочим. Польская полиция задержала участников празднования, но оправдываться властям все же пришлось. Премьер министр Матеуш Моравецкий заявил, что "такие организации, которые пользуются символами и понятиями, которые толерантны к немецкому нацизму или коммунизму, должны быть вне закона".
На мой взгляд, очень неоднозначная формулировка. В Польше сносят памятники советским воинам-освободителям. Запрещают российским гражданам въезд в Шенгенскую зону. Это делают официальные лица без свастики на рукаве и без фашистских лозунгов. Неофициальные лица, в свою очередь, памятники не рушат, они их краской обливают, а в свободное время закидывают камнями автомобили с российскими номерами. Но достается не только россиянам. Муфтий Польши Томаш Мицкевич, выразил обеспокоенность уровнем ксенофобии в стране. По его словам, неофашистские и псевдонациональные организации вызывают в обществе серьезные опасения.
Конечно, резолюция о борьбе с героизацией пособников нацистов — дело хорошее. Но при рассмотрении польского проекта в Совбезе могут возникнуть трудности. Напомню, что в прошлом году Соединенные Штаты и Украина выступили на Генассамблее ООН против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Сорок девять стран, в том числе и Польша, воздержались. Ну, видимо, теперь созрели. Осталось только посмотреть в зеркало и осознать, что нацизм — это не атрибутика. Нацизм — это сумма ненависти и страха, помноженная на пропаганду.
*Организация, запрещенная в России
Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik
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