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Европа решила противодействовать Украине
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Совету Европы «дали задание» противодействовать Украине, заявили в Киеве 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Совете Европы существует внутреннее указание "противодействовать" украинским парламентариям, заявил "Укринформу" глава делегации страны в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Секретариату Совета Европы говорят, что индексирование зарплат им не происходит из-за неуступчивости украинцев. Дают задание начинать нас максимально критиковать и создавать проблемы", — сказал Арьев.
По его словам, это связано с тем, что Россия приостановила часть выплат взноса в бюджет организации.
"Сейчас мне несколько человек сказали, что Украину пытаются сделать виноватой, потому что мы стоим на пути 50 миллионов евро от России", — заявил глава украинской делегации в ПАСЕ.
Он также пообещал, что "эти византийские игрища плохо закончатся для Совета Европы".
>> Россия заблокировала взнос в ПАСЕ
Москва с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своих представителей в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Летом прошлого года Россия приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.
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