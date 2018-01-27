Названа цель закона о реинтеграции Донбасса

В России назвали цель закона о реинтеграции Донбасса

Закон о реинтеграции Донбасса направлен на легализацию противоправных действий киевских властей на юго-востоке Украины. Такую оценку по итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером дал помощник президента России Владислав Сурков . По его словам, американская сторона «адекватно восприняла» доводы России. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса был принят «киевской партией войны» и прямо противоречит Минским соглашениям.

«Российская делегация также обратила внимание американской стороны на так называемый закон Украины о реинтеграции. На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель — запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке. В течение трёх лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан», — приводит ТАСС слова представителя президента. Принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса является попыткой легализовать противоправные действия киевских властей на юго-востоке страны. Об этом по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером заявил помощник президента России Владислав Сурков.

Украинская сторона продолжает осуществлять незаконную блокаду региона, которую закрепляет закон о реинтеграции, отметил Сурков.

«Незаконно ограничивает свободу передвижения и так далее. Закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу. Кроме того, подчеркнули необходимость проконтролировать, чтобы в законе не появились положения, прямо противоречащие Минскому комплексу мер. Американцы адекватно реагировали на высказанные озабоченности», — сообщил Владислав Сурков. Помощник президента добавил, что американская сторона адекватно восприняла эти замечания.

«Предложения США вполне реализуемы»

«Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд. Главное в нём — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы всё время добиваемся», — подчеркнул помощник президента. Сурков сообщил, что американская сторона на встречу в Дубай привезла гораздо более конструктивные предложения.

По его словам, российская сторона внимательно изучит эти предложения и даст своевременный ответ вместе с приглашением Курта Волкера и американской делегации на новую встречу.

«Встречи, которые уже состоялись, особо никуда не продвигались — три пункта это не результат. Те направления, которые были обозначены — например, обсуждение миссии ООН, натыкались на сложности. У Волкера по сути нет нормального мандата, чтобы обеспечить какой-либо прогресс», — пояснил эксперт в разговоре с RT. Некоторые наблюдатели полагают, что спецпредставитель Соединённых Штатов, по сути, не обладает необходимыми полномочиями, чтобы обеспечить ощутимый прогресс, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

«Проблема заключается, прежде всего, в Украине. Порошенко не обладает необходимым политическим весом, чтобы провести все те решения, которые заложены в «Минске-2». Более того, он принял закон о реинтеграции, который «Минску-2» прямо противоречит. Под давлением ЕС в первом чтении упоминание о Минских соглашениях было включено в текст, но ко второму и третьему чтению оно оттуда пропало и в таком виде закон был финализирован. То есть даже Вашингтон и Евросоюз не могут закрепить эти соглашения в юридическом пространстве Украины», — рассказал он. Абзалов напомнил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса прямо противоречит договорённостям, достигнутым в ходе «Минска-2».

По словам эксперта, манёвры украинской стороны говорят о том, что Киев намеренно двигается в сторону от мирного урегулирования: «Все манёвры, которые проводятся сейчас на Украине, идут в обратном от мирного урегулирования направлении».

«Похоронить Минск»

«Минские соглашения очень важны. Во-первых, они являются инструментом, в соответствии с которым Россия подтверждает свою приверженность восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Это очень и очень важно. Реинтеграция этих территорий в состав Украины — а это часть Минских соглашений — должна стать основой резолюции Совбеза ООН», — заявил Волкер в интервью Deutsche Welle. 25 января спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что принятый украинскими депутатами закон должен лечь в основу резолюции Совета Безопасности ООН

Он добавил, что также «минские договорённости содержат все необходимые для этого элементы: режим прекращения огня, отвод тяжёлых вооружений, местные выборы, амнистия для тех, кто участвовал в военном конфликте, особый статус для востока Украины, который должен быть зафиксирован в Конституции Украины». При этом после внесения поправок в текст закона о реинтеграции Донбасса, прямые упоминания о минских договорённостях оттуда исчезли.

«Единственным путём урегулирования внутриукраинского кризиса, преодоления разделительных линий в обществе остаётся полная и последовательная реализация минского Комплекса мер, одобренного СБ ООН», — подчеркнул Лавров. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя принятие закона, отметил, что главной его целью является оправдание силового решения кризиса в Донбассе.