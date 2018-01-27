Кличко оклеветал Starbucks

«Мы не планируем работу в Украине», — пояснили в пресс-службе компании в ответ на запрос. Корпорация Starbucks опровергла слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что собирается открыть сеть кофеен на Украине. Об этом сообщает издание capital.ua.

Заявление о том, что Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины, было сделано на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Виталий Кличко и его брат Владимир приняли участие в дискуссии «Киев как новый глобальный технохаб». Они призвали инвесторов вкладывать деньги в город и в качестве аргумента сослались на планы сети кофеен.