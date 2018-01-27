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Кличко оклеветал Starbucks
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Кличко оклеветал Starbucks 

Lenta.ru 27 января 2018
Корпорация Starbucks опровергла слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что собирается открыть сеть кофеен на Украине. Об этом сообщает издание capital.ua.
«Мы не планируем работу в Украине», — пояснили в пресс-службе компании в ответ на запрос.
Заявление о том, что Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины, было сделано на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Виталий Кличко и его брат Владимир приняли участие в дискуссии «Киев как новый глобальный технохаб». Они призвали инвесторов вкладывать деньги в город и в качестве аргумента сослались на планы сети кофеен.
Во время форума мэр Киева прокомментировал постоянную критику своих неоднозначных высказываний. Он подчеркнул, что вместе с братом «ежедневно преодолевает вызовы в своей работе». «И мне могут говорить, что я не Цицерон (древнеримский политический деятель, сделавший карьеру благодаря ораторскому таланту — прим. »Ленты.ру»), не очень красиво говорю. Но мне все равно на оценки того, как я говорю. Главное — как оценивают то, что я делаю», — заявил Кличко.
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