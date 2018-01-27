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На Украине начались масштабные поиски лжеграждан
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На Украине поищут фальшивых украинцев 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Государственная миграционная служба (ГМС) Украины начала проверку всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости. Об этом руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, передает агентство «Униан».
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«Особое внимание будет уделено получению гражданства по новому свидетельству о рождении лица и на основании решений судов об установлении факта проживания в Украине им до 1991 года», — сказал он.
По его словам, иногда украинское гражданство получают с помощью фальшивой справки о проживании на территории Украины до 1991 года, выданной миграционной службой. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что такие случаи недопустимы.
«Я хочу всем работникам ГМС сказать, что мы с этим не будем мириться. В ближайшее время мы сделаем определенные выводы, и вас ждет серьезная кадровая работа, в том числе относительно возникших лазеек и как их предотвратить», — предупредил он.
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