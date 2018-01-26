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«Готов на все за 15 тысяч»: украинец выдал всю суть национализма
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Шейнин вывел украинца на чистую воду 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский политолог Сергей Запорожский заявил, что порвет свой российский паспорт за 15 тысяч евро. Об этом Запорожский сказал во время программы «Время покажет» на Первом канале.
В эфире телешоу Запорожский вступил в спор с другим гостем студии — советником главы ДНР Александром Казаковым.
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Запорожский стал утверждать, что в Донбассе воюют россияне, на что ему напомнили, что он, хоть и украинец, имеет еще и российский паспорт.
В ответ Запорожский заявил, что готов «порвать российский паспорт за 15 тысяч евро».
«Где тот патриот России, который заплатит мне 15 тысяч?» — объявил он.
«За деньги любой порвешь?» — поинтересовался ведущий программы Артем Шейнин. «Кроме украинского», — уточнил Запорожский. Как отметил гость из Киева, на Украине за это статьи нет.
«Ты сейчас выдал всю суть украинского национализма: если статьи нет, и заплатят 15 тысяч, то готов на все», — подытожил ведущий.
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