«Готов на все за 15 тысяч»: украинец выдал всю суть национализма

Украинский политолог Сергей Запорожский заявил, что порвет свой российский паспорт за 15 тысяч евро. Об этом Запорожский сказал во время программы «Время покажет» на Первом канале.
В эфире телешоу Запорожский вступил в спор с другим гостем студии — советником главы ДНР Александром Казаковым.
Запорожский стал утверждать, что в Донбассе воюют россияне, на что ему напомнили, что он, хоть и украинец, имеет еще и российский паспорт.
В ответ Запорожский заявил, что готов «порвать российский паспорт за 15 тысяч евро».
«Где тот патриот России, который заплатит мне 15 тысяч?» — объявил он.
«За деньги любой порвешь?» — поинтересовался ведущий программы Артем Шейнин. «Кроме украинского», — уточнил Запорожский. Как отметил гость из Киева, на Украине за это статьи нет.
«Ты сейчас выдал всю суть украинского национализма: если статьи нет, и заплатят 15 тысяч, то готов на все», — подытожил ведущий.