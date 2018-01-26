Порошенко предложил создать новую коалицию против РФ

Порошенко предложил создать новую коалицию против России

Президент Украины Петр Порошенко призвал европейские страны противостоять натиску России и создать новую коалицию против нее. Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новых коалициях, новых программах или новых подходах. И мое предложение простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, общий ответ и общая программа, чтобы противостоять агрессии», — написал Порошенко. Украинский лидер отметил, что он рад своему участию в интерактивной сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?», которая проходит на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вместе с президентом Литвы Далей Грибаускайте и лидером Польши Анджеем Дудой Порошенко выступал в сессии о перспективах появления новых коалиций в Европе.

Обрушился он на Россию и во время сессии. «Вы должны помнить об атаках на Украину со стороны России с помощью пропагандистских кампаний, фейковых новостей. Я лично считаю, что фейковые новости и популизм — сейчас одна из наибольших опасностей не только для Украины, но и для Европы», — заявил украинский президент.