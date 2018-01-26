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Порошенко предложил создать новую коалицию против РФ
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Порошенко предложил создать новую коалицию против России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко призвал европейские страны противостоять натиску России и создать новую коалицию против нее. Об этом он написал в Facebook.
Украинский лидер отметил, что он рад своему участию в интерактивной сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?», которая проходит на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вместе с президентом Литвы Далей Грибаускайте и лидером Польши Анджеем Дудой Порошенко выступал в сессии о перспективах появления новых коалиций в Европе.
«Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новых коалициях, новых программах или новых подходах. И мое предложение простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, общий ответ и общая программа, чтобы противостоять агрессии», — написал Порошенко.
Обрушился он на Россию и во время сессии. «Вы должны помнить об атаках на Украину со стороны России с помощью пропагандистских кампаний, фейковых новостей. Я лично считаю, что фейковые новости и популизм — сейчас одна из наибольших опасностей не только для Украины, но и для Европы», — заявил украинский президент.
По мнению Порошенко, Украина вскоре станет на один шаг ближе к членству в Евросоюзе. «Я абсолютно убежден, что после волны популизма евроскептиков все будет хорошо. Единственное, что изменится в 2021 году, — Украина с поддержкой Польши и Литвы получит перспективу членства в Европейском союзе», — указал украинский президент.
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