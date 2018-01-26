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В Киеве назвали условие обмена россиянина Агеева
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В киевском Центре освобождения пленных рассказали о методе обмена Агеева 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
«Все заинтересованы вернуть своих людей и все это уже доказали. Просто политический момент должен быть выгоден обеим сторонам», — сказал газете ВЗГЛЯД глава украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, комментируя возможность обмена россиянина Виктора Агеева, осужденного на Украине на 10 лет.
Глава украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан допустил возможность обмена россиянина Виктора Агеева, приговоренного на Украине к 10 годам лишения свободы.
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Киев считает Агеева, захваченного в плен летом прошлого года в ходе столкновения между украинскими силовиками и ополченцами ЛНР, российским военнослужащим. Минобороны России опровергло эти утверждения, пояснив: россиянин никогда не проходил военную службу по контракту, срочную службу завершил в 2016 году, и добровольно решил вступить в ряды ополчения ЛНР.
Действия Агеева украинская сторона квалифицировала по статье «участие в террористической организации». Между тем, обмен россиянина на кого-либо из украинских представителей по-прежнему возможен, считает Рубан.
По его мнению, обмены такого рода — вопрос политических торгов, и предыдущий опыт показывает, что подобного рода торги возможны. Рубан напомнил: обмен состоялся даже по «сенсационным, казалось бы, делам», когда Москва и Киев обоюдно объявили о помиловании украинки Надежды Савченко и россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова.
«Все заинтересованы вернуть своих людей и все это уже доказали», — указал собеседник. Он напомнил, что обмен состоялся даже по «сенсационным, казалось бы, делам», когда Москва и Киев обоюдно объявили о помиловании украинки Надежды Савченко и россиянам Евгением Ерофеевым и Александра Александрова.
«Просто политический момент должен быть выгоден обеим сторонам. Обмен пленными на этой войне изначально происходил по этой формуле. — заметил Рубан. — Так называемый Гарвардский способ ведения переговоров, когда стороны принципиально должны быть готовы к освобождению. Задача переговорщиков в этом случае показать обеим сторонам, что каждой выгоден такой обмен», — указал собеседник.
Поясним, «Гарвардский метод», разработанный американскими специалистами по бизнес-переговорам Роджером Фишером и Уильямом Юри, строится на принципе «win-win» («выигрыш-выигрыш»). Цель таких переговоров — не компромисс, а взаимная выгода. В данном случае — равнозначный обмен.
Конкретные шаги по техническому исполнению этого обмена зависят уже от того, насколько переговорщики убедят, — резюмировал Рубан.
При этом он не стал называть кандидатуры украинских граждан, на кого можно было бы обменять Агеева. Работа по этому вопросу ведется людьми с высоким положением и подставлять их с его стороны было бы некорректно, сказал собеседник.
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