Ещё
Украинская коррупция сломала «мозг» роботу Софии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинская коррупция сломала «мозг» роботу Софии 

Рамблер 4 часа назад
Человекоподобный робот София «сломался и завис» после вопроса о коррупции на Украине, сообщила на своей странице в соцсети Facebook депутат Верховной рады Алена Шкрум.
По словам украинского парламентария, когда Софию спросили, как побороть коррупцию в стране, у нее «сломался скрипт и подвис процессор». Шкрум отметила, что «дискуссия» проходила в Украинском доме на экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Робота Софию в 2015 году создала базирующаяся в Гонконге компания американца Дэвида Хэнсона Hanson Robotics. София оснащена искусственным интеллектом и технологиями обработки визуальной информации и распознавания лиц. Кроме того, она умеет подражать человеческим жестам и выражениям лица и даже вести диалог по заранее определенным темам.
Ранее в Давосе с Софией поговорил президент Сбербанка Герман Греф. Собеседники обсудили будущее искусственного интеллекта, осудили стереотипы о роботах и договорились вместе покататься на лыжах.
Осенью прошлого года София стала гражданкой Саудовской Аравии и первым роботом, получившим подданство какой-либо страны.
 Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: заживо сгорел 41 человек24
Россияне загоняют себя в новое рабство и деградируют555
Почему Индия забраковала российские С-400883
Украина позлорадствовала после смерти Сенчиной276
Медсестры бросили на улице тяжелобольного пациента52
Видео
02:59
Китай создал «летающий радар» против «невидимок»
Азия Армия
00:49
Террористы на танке передавили террористов
Ближний Восток Армия
02:57
Медсестры бросили на улице тяжелобольного пациента
Происшествия
00:21
Волочкова показала фото с Щелкунчиком
Шоу-бизнес
00:18
Лазарев стал наставником вокального шоу
Шоу-бизнес
00:14
Темникова напугала фанатов
Шоу-бизнес
00:27
Пока вы спали: заживо сгорел 41 человек
В мире
00:40
Машина с кучей денег разбилась на шоссе
Происшествия
01:05
До Судного дня осталось всего 2 минуты
Общество Политика
04:56
Россияне загоняют себя в новое рабство и деградируют
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение