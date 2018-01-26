Украинская коррупция сломала «мозг» роботу Софии

Человекоподобный робот София «сломался и завис» после вопроса о коррупции на Украине, сообщила на своей странице в соцсети Facebook депутат Верховной рады Алена Шкрум.

По словам украинского парламентария, когда Софию спросили, как побороть коррупцию в стране, у нее «сломался скрипт и подвис процессор». Шкрум отметила, что «дискуссия» проходила в Украинском доме на экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Робота Софию в 2015 году создала базирующаяся в Гонконге компания американца Дэвида Хэнсона Hanson Robotics. София оснащена искусственным интеллектом и технологиями обработки визуальной информации и распознавания лиц. Кроме того, она умеет подражать человеческим жестам и выражениям лица и даже вести диалог по заранее определенным темам.

Ранее в Давосе с Софией поговорил президент Сбербанка Герман Греф . Собеседники обсудили будущее искусственного интеллекта, осудили стереотипы о роботах и договорились вместе покататься на лыжах.