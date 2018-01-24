Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег

Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры проигнорировали требования немецкого законодательства и отказались вносить свои данные в реестр прозрачности компаний.

Около двух лет назад президент Украины Петр Порошенко стал одним из фигурантов скандала в связи с публикацией «панамских досье» о сомнительных операциях с использованием офшорных компаний. На фоне этого скандала немецкие политики ускорили создание реестра прозрачности владельцев фирм, чего требовала директива ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Порошенко и его партнерам, которые через офшорные компании владеют заводом в Германии, предстояло отказаться от анонимности и внести свои фамилии в реестр.

Как только реестр стал доступен журналистам, Deutsche Welle направило запрос, надеясь узнать, какие фамилии кроются за компаниями с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через немецкую Interstarch GmbH оформлен завод, входящий в группу «Укрпроминвест-Агро» Порошенко. Однако выяснилось, что украинские инвесторы проигнорировали требования и ничего не внесли в реестр, очевидно, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.

По данным издания, Interstarch GmbH управляют менеджеры украинского президента. Наблюдательный совет немецкой компании, согласно документам в немецком торговом реестре, возглавляет гендиректор «Укрпроминвест-Агро» Евгений Саенко. Его заместителем является Андриан Крячок — директор компании «Интерстарч Украина», которая является совладелицей Interstarch GmbH и тесно сотрудничает с ней, в частности, в вопросах сбыта продукции.

Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25%), но и лицо, «осуществляющее контроль над предприятием таким образом, который можно приравнять к этому». Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия.

Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, украинский президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет долю в 24,95%. Тем не менее, в украинской электронной налоговой декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании, также нет. Зато в декларации президента указана вышеупомянутая компания «Интерстарч Украина», которой принадлежит миноритарная доля в Interstarch GmbH.

О деятельности «Интерстарч Украина» президент, вероятно, хорошо осведомлен: как следует из налоговой декларации Порошенко за 2015 год, его жена Марина получала там зарплату. Кроме того, семья президента арендовала у этой компании внедорожник Range Rover.

За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до 100 тыс. евро. А в случае повторного нарушения — до 1 млн евро. При этом немецкие контролирующие органы отмечают, что вариант «мы не знаем, кто бенефициары» не принимается. В таких случаях ответственность за предоставление информации лежит на самих бенефициарах, которые должны сообщить о том, что именно они являются конечными бенефициарами.

Летом прошлого года сообщалось, что Порошенко является вторым в списке крупнейших владельцев бизнеса в стране, ему принадлежат 76 компаний.

Порошенко часто критикуют за то, что после того, как он стал президентом, он так и не отказался от своего бизнеса. Более того, неоднократно его уличали в наличии офшоров за рубежом.