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Украинский журналист слил секретную информацию
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Украинский журналист слил секретную информацию 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Генштаб Вооруженных сил Украины прокомментировал данные о поставках армии противотанковых ракетных комплексов и дронов, сообщает портал Liga.net.
На прошлой неделе местный журналист Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети Facebook о предстоящем «перевооружении» ВСУ. По его словам, в течение двух-трех лет армия получит 800 противотанковых ракетных комплексов типа «Стугна» и «Корсар», несколько тысяч управляемых ракет и 500 беспилотников.
В пресс-службе Генерального штаба, отвечая на запрос портала, сообщили, что «потребности» армии в оружии и технике, в том числе в упомянутых журналистом, и порядок их удовлетворения определены государственной целевой оборонной программой до 2020 года, утвержденной правительством два года назад.
«Информация, содержащаяся в указанном постановлении, имеет гриф ограниченного доступа "Совершенно секретно"», — уточнили в Генштабе.
Тем временем параметры государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы были утверждены на Украине неделю назад. Они подразумевают увеличение финансирования закупок в 2018 году на 37% по сравнению с прошлым годом, а также приоритетность при закупках ракет, дронов, бронетехники, антиснайперских комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.
В первой половине января Юрий Бутусов призвал власти страны ударить «флотом дронов» по военным базам России. Тогда журналист отмечал, что «российские военные базы на Донбассе» открыты для ударов с воздуха, а «насыщение армии и спецслужб флотом беспилотников» — это будущее Украины.
 Ещё 2 источника 
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