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Украина разрывает соглашения с Россией
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Украина денонсирует соглашения с Россией 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters

Украина планирует денонсировать еще 8 соглашений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает ТАСС.

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По словам министра, в 2017 году Украина уже денонсировала 35 соглашений различного характера и собирается продолжить двигаться в том же направлении.

«По состоянию на конец 2017 года мы уже денонсировали 35 разных документов с РФ: межгосударственные, межправительственные. Если не ошибаюсь, в ближайшее время будет денонсировано еще восемь. Будем последовательно продолжать эту работу», — сказал Климкин.

Украина начала выходить из соглашений с Россией в 2014 году. Первыми денонсированными соглашениями стали документы, касающиеся торговой и военно-технической сфер.

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