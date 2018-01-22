Порошенко назвал украинцев оккупантами

Президент Украины Петр Порошенко снова оговорился в прямом эфире. Выступая на мероприятии, посвященном дню соборности, Порошенко сказал, что украинскую землю топчет «сапог украинского оккупанта». Трансляция велась на телеканале «Еспресо».

«День соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастополя, Донеччины и Луганщины», — сказал Порошенко.

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В декабре украинский президент во время выступления по случаю 100-летия основания дипломатической службы страны заявил, что никто не знает о коварстве украинских властей лучше, чем украинцы.