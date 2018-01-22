Ещё
Порошенко назвал украинцев оккупантами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко назвал украинцев оккупантами 

Рамблер 1 час назад

Президент Украины Петр Порошенко снова оговорился в прямом эфире. Выступая на мероприятии, посвященном дню соборности, Порошенко сказал, что украинскую землю топчет «сапог украинского оккупанта». Трансляция велась на телеканале «Еспресо».

«День соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастополя, Донеччины и Луганщины», — сказал Порошенко.

>> Украина: Ту-154 сбили российские черные маги

В декабре украинский президент во время выступления по случаю 100-летия основания дипломатической службы страны заявил, что никто не знает о коварстве украинских властей лучше, чем украинцы.

 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курды заявили о «предательстве» России
«Вовка, те не стыдно?»: Гордон пристыдила Соловьева
Эрдоган раскрыл договоренности с Россией по Африну
Россию обвинили в новых «грехах»
У Шемякина умерла единственная дочь
Видео
01:35
Курды попросили Россию о помощи
Политика
01:14
Врачи опасаются за сердце Джигарханяна
Шоу-бизнес
02:27
Самолеты США для борьбы с РФ признали непригодными
Армия Оружие
03:18
РФ может стать инициатором переговоров по Африну
Ближний Восток Политика
08:39
Курды заявили о «предательстве» России
Ближний Восток В мире
01:06
Зрителей ужаснули больные руки Селезневой
Шоу-бизнес
03:18
Эрдоган раскрыл договоренности с Россией по Африну
В мире
00:32
Анастасия Волочкова: «У меня с ногами все прекрасно»
Шоу-бизнес
04:54
«Вовка, те не стыдно?»: Гордон пристыдила Соловьева
Политика
00:16
Валерий Гаркалин пережил клиническую смерть
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение