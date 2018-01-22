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Порошенко подарили «Московскую вошь»
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Порошенко рассказал, что ему на день рождения подарили «Московскую вошь» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters

Президент Украины Пётр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики заявил, что украинцам стоит прочесть труды гетмана Павла Скоропадского, главы Директории УНР Симона Петлюры и анархиста Нестора Махно.

>> Порошенко подарили путеводитель по Крыму

«В прошлом году «Воспоминаниями» Павла Скоропадского я был настолько поражён, что настойчиво советовал прочитать ее всем политикам, чиновникам, депутатам. Мне же на день рождения подарили контрпропагандистскую брошюру Симона Петлюры, которая имеет символическое название «Московская вошь». Она, хочу подчеркнуть, совсем не ксенофобская, потому что есть в ней и самокритичный раздел «Свои гниды». Думаю, поучительно было бы полистать еще и Махно», — приводит сайт президента Украины слова Порошенко.

Он отметил, что «разрушительный феномен атаманщины следует анализировать».

RT на русском: последние новости
Порошенко оговорился, заявив о топчущем землю Украины «сапоге украинского оккупанта» Обязательства Украины перед МВФ превышают $12 млрд На Украине обесточен 741 населённый пункт
 Ещё 9 источников 
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