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Верховную раду решили продать со всем содержимым
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Раду выставили на продажу 

Рамблер 9 часов назад
Фото: РИА Новости

На сайте объявлений OLX появилась заявка о продаже Верховной Рады Украины, пишет "Русская Весна".

Автор объявления — Артеменко Иван. Он предлагает приобрести украинский парламент со всем содержимым за 10 тысяч гривен (это около 20 тысяч рублей).

«Продам ВР, со всем содержимым, недорого, по ненадобности. Брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну. Или обменяю на домик у моря с гражданством», — пишет Артем.

К объявлению также прилагаются фотографии Рады.

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Судя по аккаунту продавца, он зарегистрирован на сервисе объявлений с 2016 года и занимается продажей запчастей к различного рода электронике.

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