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Раду выставили на продажу
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Раду выставили на продажу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

На одном из сервисов объявлений появилась заявка о продаже Верховной Рады Украины, пишет "Русская Весна".

Автор объявления — Артеменко Иван. Он предлагает приобрести украинский парламент со всем содержимым.

«Продам ВР, со всем содержимым, недорого, по ненадобности. Брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну. Или обменяю на домик у моря с гражданством», — пишет Артем.

К объявлению также прилагаются фотографии Рады.

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Судя по аккаунту продавца, он зарегистрирован на сервисе объявлений с 2016 года и занимается продажей запчастей к различного рода электронике.

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