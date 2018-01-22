«Джавелины» не помогут: Украина проиграет войну России за неделю

Почему Javelin не спасут Украину

Никакое оружие «не спасет» Украину в открытом военном противостоянии с Россией, уверен политолог и бывший спикер Министерства иностранных дел страны Олег Волошин. Об этом он заявил в эфире канала «112 Украина».

По его словам, все современные войны — «воздушные», а противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые США поставят Украине в 2018 году, «не спасут» страну от самолетов и крылатых ракет России.

«Войну с Россией с применением всей мощи российской армии мы проиграем в течение недели максимум», — считает Волошин.

В конце прошлого года глава пресс-службы Государственного департамента США Хизер Науэрт сообщила, что президент страны Дональд Трамп одобрил поставки летального оружия Украине. По ее словам, это поможет Киеву «укрепить обороноспособность, защитить суверенитет, территориальную целостность и сдержать агрессию». Кроме того, Науэрт подчеркнула, что данное решение не нарушает минские договоренности, так как оружие является «сугубо оборонительным». В 2018 году американцы поставят на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin и крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1.