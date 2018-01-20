Ещё
Порошенко «забыл» о русских в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Праге загорелась гостиница, есть погибшие
В Праге загорелась гостиница, есть погибшие

Порошенко «забыл», что в Крыму живут русские 

РИА Новости 5 часов назад

Президент Украины Петр Порошенко, рассказывая о ситуации в Крыму, не стал упоминать о том, что на полуострове живут русские. Соответствующую запись он опубликовал в Facebook.

>> Порошенко рассказал о Крымской боли народов

"Сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове… Международный фронт деоккупации Крыма стал сильнее", — написал глава государства. При этом почти 70% населения полуострова составляют русские, о чем свидетельствует перепись населения, проведенная в 2014 году. Об этом Порошенко по какой-то причине умолчал.

После проведенного в марте 2014 года референдума Крым вошел в состав Российской Федерации. Голосование состоялось после государственного переворота на Украине. В ходе плебисцита 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В Москве не раз подчеркивали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за то, чтобы полуостров вошел в состав России. Президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

РИА Новости: последние новости
Под Мариуполем украинские диверсанты взяли в плен ополченца, заявил Басурин На Украине более 700 населенных пунктов остались без электроснабжения СБУ задержала объявленного в международный розыск джихадиста из Узбекистана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Язык подвел: Украина теряет Закарпатье
Умерла Эллисон Шермур
Волочкова показала «шпагат с котом»
Кирилл «руки-базуки» угодил на операционный стол
iPhone X собираются снять с производства
Видео
01:45
Отряды Свободной армии Сирии прибывают на границу Турции с САР
Ближний Восток Армия
00:22
Космонавт полетал по МКС на пылесосе
Наука и техника
00:35
Тело Шаинского доставили в Москву
Шоу-бизнес
00:39
«Умирающим» телефонам дали шанс
Интернет Наука и техника
00:36
«Синтольный качок» покрасил волосы в цвета флага Украины
Шоу-бизнес
01:07
Артобстрел штаба «Правого сектора» показали на видео
Украина В мире
08:16
В Сеть попали подробности об «убийце» Android
Интернет Гаджеты
02:15
Известный актер высказался по поводу скандала с курсантами
Общество
01:35
Турция нанесла авиаудар по курдам в Африне
Ближний Восток В мире
01:47
Порошенко «забыл» о русских в Крыму
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение