Артобстрел штаба «Правого сектора» показали на видео

Артиллерийский удар по штабу «Правого сектора» показали на видео

Ресурс Lost Armour, фиксирующий результаты работы артиллеристов самопровозглашенной Донецкой народной республики, опубликовал на YouTube видео, на котором показаны разбомбленные позиции украинских силовиков и радикалов. На ролик, выложенный 18 января, обратили внимание авторы военного блога bmpd.

Утверждается, что съемки велись в мае и июне прошлого года. Вначале демонстрируется артобстрел штаба экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) в поселке Пески в Донецкой области. Огнем артиллерии был разрушен дом радикалов и пристройка, также уничтожены несколько автомобилей.

Также показаны удары по позициям украинских военных и их бронетехнике. В частности, беспилотник зафиксировал обстрел танка Т-64.

Авторы bmpd отмечают, что в нарезку включили лишь удачные попадания.

В декабре прошлого года в сети появилось видео, снятое после боев в районе города Дебальцево в феврале 2015-го. На кадрах запечатлены разгромленный блокпост украинских военных и уничтоженная бронетехника, в том числе танки.