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Артобстрел штаба «Правого сектора» показали на видео
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Артиллерийский удар по штабу «Правого сектора» показали на видео 

Lenta.ru 5 часов назад

Ресурс Lost Armour, фиксирующий результаты работы артиллеристов самопровозглашенной Донецкой народной республики, опубликовал на YouTube видео, на котором показаны разбомбленные позиции украинских силовиков и радикалов. На ролик, выложенный 18 января, обратили внимание авторы военного блога bmpd.

Утверждается, что съемки велись в мае и июне прошлого года. Вначале демонстрируется артобстрел штаба экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) в поселке Пески в Донецкой области. Огнем артиллерии был разрушен дом радикалов и пристройка, также уничтожены несколько автомобилей.

Также показаны удары по позициям украинских военных и их бронетехнике. В частности, беспилотник зафиксировал обстрел танка Т-64.

Авторы bmpd отмечают, что в нарезку включили лишь удачные попадания.

В декабре прошлого года в сети появилось видео, снятое после боев в районе города Дебальцево в феврале 2015-го. На кадрах запечатлены разгромленный блокпост украинских военных и уничтоженная бронетехника, в том числе танки.

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