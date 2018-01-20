Бес попутал. Москва и Киев сражаются за души украинцев

Бес попутал

Начало 2018 года на Украине ознаменовалось не только активизацией политической жизни, но и новым витком противостояния украинских православных церквей Киевского (УПЦ КП) и Московского (УПЦ МП) патриархатов. Однако в этот раз поводом к обострению конфликта послужили не заявления политиков и предстоятелей, а отказ священника УПЦ МП отпевать погибшего ребенка. Он объяснил свое решение тем, что мальчик был крещен хоть и в православии, но в церкви Киевского патриархата. «Лента.ру» разбиралась в непростых отношениях церквей-сестер на украинской земле.

Мальчики кровавые

В самый канун Нового года, 31 декабря, житель украинского города Запорожье Роман Полищук вышел на прогулку со своим полуторагодовалым сыном Женей. Дожидаясь у подъезда супругу, Роман отвлекся всего на секунду, а затем резкий звук от удара о землю и следующее, что он видит, — лежащий на асфальте мужчина, который решил свести счеты с жизнью именно в этот день и час. Сосед, выпав из окна на восьмом этаже, упал прямиком на Женю, который скончался от полученных травм на месте.

Бюро ритуальных услуг, занимавшееся похоронами, пригласило священника, который должен был провести обряд отпевания. Однако супругов, потерявших единственного ребенка, ждал еще один удар — клирик УПЦ МП Евгений Молчанов отказался отпевать погибшего, поскольку тот, по его словам, не был крещен. Оказалось, что погибшего Женю крестили хоть и в православной церкви, но Киевского патриархата, которая в Московском патриархате считается «лжецерковью». По той же причине семье Полищуков отказали и в церкви Иоанна Кронштатского, которая также подчиняется Московскому патриархату.

«Это не политический момент, а церковный! Нет тут никакой политики», — оправдывался позже Евгений Молчанов.

Однако на Украине теперь любое противостояние московского и киевского моментально становится политическим. Поэтому трагедия запорожской семьи получила общенациональный резонанс именно с политическим оттенком.

История широко освещалась в средствах массовой информации. Масла в огонь подлил митрополит Запорожский и Мелитопольский (УПЦ МП) Лука, который заявил, что Молчанов поступил правильно. Возмущенные прихожане Киевского патриархата в знак протеста начали акцию «Принеси куклу» — ее участники несут под стены храмов Московского патриархата игрушки в память о погибшем и неотпетом ребенке.

Ситуация еще больше обострилась 6 января, когда бойцы АТО заявили, что их избили неизвестные, когда они принесли игрушки к стенам одного из храмов в Запорожье. После этого сторонники УПЦ КП призвали нести к храмам пустые канистры, которые символизируют, что «действия Московского патриархата могут спровоцировать общество на радикальные меры».

Государственные структуры в этом конфликте встали на сторону Киевского патриархата — в отношении ряда священников УПЦ МП Запорожья было возбуждено уголовное дело, их заподозрили в совершении «действий, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти», а также «унижении национальной чести граждан Украины». Одновременно с этим начались акции протеста у храмов Московского патриархата в других городах Украины. В Одессе недовольные граждане обклеили храмы УПЦ МП листовками с надписью «Московский патриархат убивает!», а в Тернополе принесли к собору Веры, Надежды, Любови и Софии окровавленные игрушки. Не избежала их участи и Киево-Печерская лавра — 8 января националисты из организации С14 заблокировали вход в монастырь, объявив, что там «засела» Федеральная служба безопасности (ФСБ России). Неделей позже представитель интернет-портала InformNapalm Михаил Макарук в эфире 5 канала (принадлежащего президенту страны Петру Порошенко) призвал «решить вопрос с УПЦ МП и покарать врагов».

Религиозно-агитационная деятельность

Сложившаяся ситуация, в которой Киевский патриархат фактически открыто противостоит Московскому, не новость для Украины. В стране действуют несколько церквей — помимо наиболее распространенных УПЦ КП и УПЦ МП, поддержкой населения также пользуются Украинская автокефальная православная церковь и Украинская греко-католическая церковь. При этом канонической (признаваемой православными церквями других стран) считается только Украинская православная церковь Московского патриархата. УПЦ КП была зарегистрирована в 1992 году митрополитом Филаретом (Денисенко), который пятью годами позже был отлучен от церкви и предан анафеме в РПЦ.

Данные о количестве прихожан Киевского и Московского патриархата разнятся — социологические опросы говорят о лидерстве то одной, то другой церкви. УПЦ МП впереди по количеству приходов (их на Украине насчитывается более 11 тысяч, против пяти тысяч у УПЦ КП), однако представители Киевского патриархата утверждают, что с 2014 года эта пропорция сильно изменилась.

Это и не удивительно. Настоятели приходов не редко сдают позиции на фоне развернутой против УПЦ МП информационной кампании. После начала вооруженного конфликта на востоке страны священников Московского патриархата неоднократно обвиняли в симпатиях к сторонникам ДНР и ЛНР. Так, в июле 2017 года Министерство культуры Украины обвинило УПЦ МП ни много ни мало в сотрудничестве с «боевиками ЛНР». Ведомство потребовало от священников публично «осудить военную агрессию России против Украины».

Такое отношение к УПЦ МП поддерживается и на самом высоком уровне украинской власти. Президент страны Петр Порошенко, в недавнем прошлом прихожанин УПЦ МП, потребовал признать независимость украинской церкви от Московского патриархата.

«Мы не будем безучастно наблюдать за вмешательством другого государства в церковные дела, за его попытками использовать в своих интересах чувства украинских православных», — говорил президент.

В 2016 году в Верховную Раду Украины был внесен законопроект №4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором». Законопроект, «государством-агрессором» в котором признается Россия, предусматривает назначение любого священника или епископа только с согласований государства. При этом, по конституции, Украина является светским государством — соответственно, госорганы не могут регулировать внутреннюю структуру религиозных организаций.

Это обстоятельство, впрочем, едва ли станет препятствием на пути принятия закона — парламентарии настроены решительно.

«Идея [законопроекта] в том, чтобы религиозные организации заключали с Украиной меморандум и обязались не заниматься подрывной деятельностью, — пояснил депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук. — На примере Московского патриархата с начала АТО видим, что по всей стране церкви остаются агитаторскими пунктами против украинской государственности. Антиукраинскую литературу продают даже в центре столицы — в Киево-Печерской лавре».

По состоянию на январь 2018 года, законопроект еще не принят, однако уже рассмотрен депутатами.

Другим резонансным предложением стали поправки в закон «О свободе совести и религиозных организациях». В случае принятия они дадут право религиозным общинам Украины менять подчинение религиозному центру. Для этого достаточно простого большинства голосов на общем собрании общины.

«Мы понимаем, какую деятельность Россия ведет через религиозные организации, которые ей подконтрольны и действуют на территории Украины, — говорил один из авторов законопроекта депутат Олег Петренко. — Я вообще не считаю эти законопроекты церковными, религиозными. Я считаю, что они связаны с безопасностью. Исключительно с безопасностью».

Бог дал

На этом фоне удивительно выглядели обнародованные в ноябре 2017 года Русской православной церковью выдержки из письма, которое глава УПЦ КП Филарет направил патриарху Кириллу. В нем Филарет якобы просил «прощения и примирения», а также отмены решений о церковных наказаниях и отлучениях. Однако уже через несколько дней глава Киевского патриархата заявил, что его обращение было неверно истолковано. По его словам, УПЦ КП готова обсудить с РПЦ вопрос автокефалии (статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость). При этом Филарет решительно отмел возможность возвращения Киевского патриархата в лоно РПЦ, подтвердив курс на дальнейшее отдаление от Москвы.

«Бог дал нам государство, и в этом государстве должна быть независимая православная церковь. Это аксиома», — заявил он.

Происходящие на Украине в течение последних четырех лет события разделили общество на два лагеря, находящиеся в положении перманентной вражды. Случай, произошедший в Запорожье, в одночасье превратился из трагедии одной семьи в историю национального масштаба, послужившую поводом к углублению конфликта двух православных церквей, прихожанами которых являются миллионы украинцев.