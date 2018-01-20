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Порошенко рассказал о Крымской боли народов
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Порошенко назвал ситуацию в Крыму болью не только живущих на полуострове народов 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что сегодняшняя ситуация в Крыму является болью не только живущих на полуострове народов.

«Сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымскотатарского народов и других наций живущих на полуострове», — написал Порошенко в Facebook.

Он добавил, что «международный фронт деоккупации Крыма стал мощнее».

В сентябре Пётр Порошенко предложил создать международную «группу друзей деоккупации Крыма» — объединение для возвращения полуострова под контроль Киева.

>> США открестились от заявления Киева

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

RT на русском: последние новости
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