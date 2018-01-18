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Украина выставит России счет за разрушенный Донбасс
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Украина выставит России счет за разрушенный Донбасс 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters

После принятия закона о реинтеграции Донбасса власти Украины смогут подать жалобу на Россию о возмещении убытков за агрессию на востоке страны. Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной раде депутат Ирина Луценко, передает Gordonua.com.

«В 2018 году мы хотим в комитете по иностранным делам собрать круглый стол, провести рабочее совещание и обсудить консолидированную жалобу против РФ как против страны-агрессора. Пока не был принят закон, мы не могли этого сделать, а теперь в полной мере можем формировать такую рабочую группу, материалы есть», — сказала Луценко.

Размер убытков от российской агрессии Украина оценивает в $50 млрд без учета средств на восстановление территорий, подчеркнула депутат.

«И мы не говорим о Крыме, где убытки будут в разы больше — начиная от утраченной возможности добычи ресурсов в шельфе Черного моря и заканчивая отжатыми предприятиями, структурами и так далее», — добавила Луценко.

18 января Верховная рада приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса, признающий Россию страной-агрессором.

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