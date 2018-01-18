В Киеве рассказали о «взбесившейся России»

Россия «просто бесилась» от принятого в четверг Верховной Радой Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса, считает председатель украинского парламента Андрей Парубий. Об этом сообщает УНИАН.

«Для наших партнеров, США и Евросоюза, этот законопроект не критичен. Он приемлем и понятен. А Российская Федерация, это было видно по телеканалам, просто бесилась от этого закона, и по всем новостям они развернули целую пропагандистскую кампанию», — сказал Парубий, добавив, что документ о реинтеграции — «самый большой страх России».

Рада 18 января проголосовала за принятие законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ поддержали 280 депутатов при необходимых 226, 36 высказались против, еще 2 воздержались, 33 депутата не голосовали. Всего в зале присутствовал 351 депутат.

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Документ определяет временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей те их территории, над которыми был установлен контроль «вооруженных формирований Российской Федерации», а также «оккупационной администрации России».

Кроме того, он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. На Россию в законопроекте возлагается ответственность за «моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления».

Президент Украины Петр Порошенко пока не подписал документ.