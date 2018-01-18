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Раскрыты подробности бегства Януковича из Украины
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Раскрыты подробности бегства Януковича из Украины 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters

В Оболонском районном суде Киева, где рассматривается дело о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, выступил сотрудник украинского Управления государственной охраны (УГО) Виктор Резниченко, работавший в охране Януковича в 2014 году. Об этом сообщает «Укринформ».

Резниченко рассказал суду, что Виктор Янукович находился на своем рабочем месте до вечера 21 февраля 2014 года, а около 18.00 выехал с кортежем в Межигорье. Из Межигорья Януковича вертолетами вывезли в Харьков. 22 февраля президент отправился в аэропорт Харькова.

«После приезда в аэропорт там были два вертолета. В один сел Янукович, несколько сотрудников охраны, во второй сел начальник службы безопасности президента Украины, семья и другие сотрудники охраны», — добавил свидетель, — Через час после вылета нашего вертолета в неизвестном для меня направлении нам сообщили по радиосвязи о том, что на связь выходит диспетчер авиадвижения и требует от нас вернуться в Харьков, и это команда Турчинова».

По словам Резниченко, пилот сообщил, что горючего не хватит, чтобы долететь обратно до Харькова, и решил сесть в Донецке. В Донецке Янукович и команда пытались пересесть на 2 самолета, но пограничники не позволили им вылететь.

>> Янукович желает вернуться на Украину

В районе 22.00 22 февраля президентская колонна выдвинулась из Донецка в направлении Крыма, в районе Бердянска в поле сели два вертолета, на которых Янукович вылетел в Крым. По словам Резниченко, это были вертолеты РФ. 23 февраля после 23.00 Янукович выехал в Севастополь.

Комментируя показания Резниченко, адвокат Януковича Виталий Сердюк выразил Генпрокуратуре благодарность за свидетелей, подтверждающих правоту его подзащитного.

«Сегодня уже третий сотрудник УГО подтвердил, что 22 и 23 февраля 2014 года президент Виктор Янукович был в Украине. Именно в то время, когда в парламенте голосовали о его «самоустранении», — написал Сердюк на своей странице в Facebook.

 Ещё 3 источника 
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