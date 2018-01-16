Ещё
Украина может лишиться гарантий Всемирного банка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всемирный банк может лишить Украину гарантий на сумму около $800 млн 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters

Всемирный банк пригрозил властям Украины лишением гарантий на сумму около $800 млн из-за ситуации с законом об Антикоррупционном суде (АКС).

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на письмо, которое направила директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, в Верховную раду и администрацию президента.

>> Придется платить: надежды Киева рухнули

Отмечается, что финансовую организацию не устраивает закон об АКС в редакции, предложенной президентом Петром Порошенко.

«Законопроект требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии и удовлетворял требованиям Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 миллионов на поддержку ключевых реформ на Украине», — указывается в документе.

По данным издания, в организации требуют, чтобы Верховная Рада привела «юрисдикцию АКС в соответствие к юрисдикции НАБУ и САП», что и говорилось в рекомендации Венецианской комиссии.

Также во Всемирном банке хотят изменения квалификационных требований к судьям АКС и предоставления общественному совету права ветировать кандидатуры нечестных претендентов на работу судьями. При этом участников общественного совета должны делегировать не только международные организации, но и доноры, которые поддерживают антикоррупционные реформы на Украине.

Ранее в Европейском союзе отказались выделять Украине $600 млн из-за того, что власти страны не смогли выполнить четыре условия из 21, которые были выдвинуты ЕС.

RT на русском: последние новости
Какой компромат содержит рассекреченное решение украинского суда о миллиардах Януковича Гендиректор «Рустави 2» попал в базу «Миротворца» после сообщения о письме Порошенко в ФСБ В Раде заподозрили Порошенко в «госизмене» после опубликованных СМИ обращений в ФСБ
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров «шокировал» Польшу
Капитану российской армии угрожают сжечь детей
Назад в 90-е: в РФ вернулись «разводы» советских времен
«Чёрный криптовторник»: биткоин рухнул
Вокруг казахстанской купюры разгорелся международный спор
Видео
04:08
США разрабатывают новое ядерное оружие
Оружие Армия
01:12
Пожарный поймал сброшенную с третьего этажа девочку
Происшествия
05:24
Скончавшаяся солистка Cranberries не смогла угодить Лозе
Шоу-бизнес
00:47
«Кому-то в глаз попали, кому-то в ухо». Ученик рассказал о трагедии
Происшествия
02:09
Капитану российской армии угрожают сжечь детей
Происшествия
01:47
В Кремле назвали условия возврата Украине военной техники
Политика
01:27
Apple хотят засудить за медленные iPhone
Компании Наука и техника
00:51
В Якутии врач избил девушку прямо на приеме
Происшествия Общество
00:53
Шурыгина обозлилась на Малахова
Шоу-бизнес
04:16
Суд принял решение по Серебренникову
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение