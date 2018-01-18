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Порошенко «посигналил» Крыму и Донбассу новым законом
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Порошенко назвал «сигналом для Крыма» принятие Радой закона о реинтеграции Донбасса 

RT на русском 4 часа назад

Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал принятие Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса.

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«280 — за! Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путём… Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины», — написал Порошенко в своём Twitter.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Решение поддержали 280 депутатов, теперь документ должен подписать лидер Украины.

По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, в проекте закона прописаны «моменты, связанные с Крымом».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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