Порошенко «посигналил» Крыму и Донбассу новым законом

Порошенко назвал «сигналом для Крыма» принятие Радой закона о реинтеграции Донбасса

Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал принятие Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса.

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«280 — за! Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путём… Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины», — написал Порошенко в своём Twitter.

280 — за!

Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель політико-дипломатичним шляхом.

Це — ключовий сигнал Закону, який сьогодні ухвалила ВР за моєї ініціативи.

Це — сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви — невід’ємна частина України. pic.twitter.com/E81iZui7S1— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 января 2018 г.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Решение поддержали 280 депутатов, теперь документ должен подписать лидер Украины.

По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, в проекте закона прописаны «моменты, связанные с Крымом».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.