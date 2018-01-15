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Кем себя называли жители Украины до присоединения к РФ
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Кем себя называли жители Украины до присоединения к Россией 

Русская Семерка 10 часов назад
Фото: Русская Семерка

Различные варианты слова «украина», «оукрайна» до XVII века обозначали приграничные земли Руси. «Украинными городами» были даже поселения в Сибири и возле Астрахани. В московских документах XVII века к «украинным городам» причислялась, например, Тула. А те, кто жил на территории нынешней Украины, в разные времена называли себя по-разному.

Русины

Слова «русь», «рось» изначально обозначали не государство, а людей, живущих на определенной территории. Впервые этот собирательный термин встречается в договоре князя Олега с Византийской империей (911-912 гг.). Тогда бок о бок жили мордва, литва, чудь. В Суздальской летописи имело место разделение на русь и бесурмен.

«Русью» и «русинами» на современных украинских землях сперва называли жителей Переяславского и Киевского княжеств. В других располагавшихся на территории нынешней Украины княжествах люди именовали себя в соответствие с названием самих княжеств: галичанами, волынцами, черниговцами и т.д.

Однако если в договорах с иностранцами нужно было охарактеризовать людей, живущих на более широком пространстве, тоже использовали этноним «русины». Постепенно слово распространялось, и к концу XII — началу XIII века слово «русин» стало самоназванием жителей почти на всей территории современной Украины. Сейчас этот этноним сохраняется на западе Украины и кое-где употребляется вместе с его вариантом — «руснаки».

Люди руские, руський народ

В период существования Киевской Руси и долгое время после ее распада жители многих земель называли себя рускими, русами. В «Хронографе» (копия 1512 г.) говорится о самоназывании людей по топониму реки Рось — правого притока Днепра: «И нарекошася своим именем Русь ради Русы».

В украинском фольклоре «русины», «руськие», «русы» присутствуют параллельно. В документах нескольких столетий упоминаются «духовенство Руское», «вера Руская».

В XVII веке самоназвание людей вошло в официальное обозначение государственного образования «Великое княжество Литовское и Русское» (его полное название записано в Статуте 1529 г.).

В Гадячском договоре (1658 г.), заключенном по инициативе гетмана Ивана Выговского между Речью Посполитой и Гетманщиной, говорится о населении современной Украины как о «народе Руском», которому должно быть позволено сохранить старую греческую веру и свой язык. Сам гетман тоже называл себя «гетманом войск Руских» и «княжества Руского». Это было указано и на его личной печати.

Многие иностранцы тоже предпочитали такой этноним — в польских и литовских грамотах и договорах слово «русские» встречается неоднократно. В то время не существовало единого свода грамматических правил, поэтому в летописях и законодательных актах слова писались то с одной «с», то с двумя, то с мягким знаком, то без него.

В XIV веке молодые люди, жившие на территории современной Украины, начали поступать в европейские университеты. Тогда запись этнической принадлежности осуществлялась по желанию, ведь привычный нам «перечень национальностей» еще не сформировался. В течение нескольких веков в университетских списках значились студенты рутенской нации, -русины, -роксоланы, -русиняки. Часть этих самоназваний — формы, возникшие на основе латинских обозначений. С начала XVIII века в этих списках стали встречаться «казаки» и «украинцы».

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