Придется платить: надежды Киева рухнули

Придется платить: рухнули надежды Киева обанкротить «Нафтогаз» из-за долгов Москве

Заявление зампредседателя правления "Газпрома" Александра Медведева, что компания не планирует обжаловать решение стокгольмского суда по спору с "Нафтогазом" было ожидаемым — она осталась "в плюсе". Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"У "Газпрома" нет мотивации оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с Нафтогазом — Высший суд Швеции будет разбирать не саму суть дела, а правильность проведенных в Стокгольме процедур. Такой формальный подход Москве не выгоден. В "Газпроме" изначально понимали, что 50 миллиардов долларов им не присудят из-за политики — это означало бы банкротство Украины. Но компания все равно осталась "в плюсе", и это устраивает ее руководство.

Киев остался должен более 2 миллиардов долларов и продолжает копить долги, надеясь, что решение второго суда в Стокгольме будет для Украины более позитивным. Там разбираются претензии Киева к транзитным контрактам. Стокгольм в уже вынесенном решении просто отверг правило "бери или плати", во втором будет логично, если точно также суд поступит с правилом "качай или плати". Это будет означать проигрыш Украины. Но Киев надеется, что Стокгольм вынесет решение с оглядкой на политику, что позволит взаимозачетом избавиться от долгов перед РФ", — подчеркивает специалист.

Александр Медведев заявил, что "Газпром" не планирует обжаловать решение стокгольмского суда по спору с "Нафтогазом". "Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем?", — ответил он на вопрос журналистов. Стокгольмский арбитраж вынес решение еще 22 декабря, обязав "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за уже поставленный газ и снизил годовой объем закупок по контракту до 5 млрд кубометров, при этот оставив условие take or pay ("бери или плати") для 80% этого объема.

"Логика поведения Киева продиктована политикой в отношении РФ — они заявили о выигрыше суда в Стокгольме и "победе над Россией", а здесь окажется, что нужно выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов плюс огромные пени. Это поставит власти в очень двусмысленное положение. Кроме того, у "Нафтогаза" просто нет денег на покрытие долгов — в бюджете столь огромные траты не запланированы, а больше госкомпании их взять неоткуда.

Однако просто обанкротить "Нафтогаз", чтобы не платить по долгам, Киеву не удастся — контракт с РФ гласит, что при реструктуризации украинской компании долги платят ее правопреемники. В данном случае это будет "Укртрансгаз" или вовсе украинского государство, так как "Нафтогаз" — госкомпания. То есть долги Украине придется выплачивать в любом случае, другой вопрос — когда и в каком объеме", — считает аналитик.

Киев тянет время

По итогам разбирательства в Стокгольме "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому" 2,019 миллиарда долларов долга за поставленный в 2013-2014 годах газ. А также возместить пени за просрочку — они составляют более 600 тысяч долларов в день. По самым скромным подсчетам со дня вынесения решения в Стокгольме долг Украины к сегодняшнему дню уже вырос на 15 миллионов долларов, но Киев предпочитает тянуть с оплатой.

Как известно, с ноября 2015 года Киев вообще не закупает российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. Именно эта схема сделала Киев очень уязвимым, а энергобезопасность всей Украины поставлена под удар. В конце декабря 2017 года Словакия арестовала украинский газ на своей территории из-за задолженности "Нафтогаза" перед итальянской IUGas в размере $21 миллиона еще в 2012 году. Арест активов компании за рубежом итальянцы добились в качестве обеспечительных мер по возврату долга.

"Украина не может объявить, что денег на возврат долга "Газпрому" у нее нет — ежегодно она получает те же два миллиарда от российской компании за транзит газа из РФ в Европу. Достаточно сесть за стол переговоров и попросить бесплатного транзита на год-полтора. Однако для Киева политическая сторона важнее экономической — нужно сегодня объявить "перемогу", а как отдавать долги потом — дело десятое.

Инцидент с итальянской компанией в Словакии наглядно показал возможности России в любом случае вернуть долги. Достаточно добиться обеспечительного ареста имущества "Нафтогаза" за рубежом и арестовывать газ в Польше, Венгрии или той же Словакии. Киев вполне может сесть за стол переговоров и просить о "заморозке" пени или облегченных условиях выплат. Другое дело, что Украина делать этого очень не любит. И не исключено, что в конечном итоге дойдет до судов и ареста активов — украинское руководство просто не оставляет России иного выбора", — заключает Игорь Юшков.