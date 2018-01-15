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Порошенко пообещал Крыму и Донбассу украинский гимн
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Порошенко пообещал Крыму и Донбассу украинский гимн 

Lenta.ru 4 часа назад

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что гимн Украины прозвучит в неподконтрольных Киеву городах Донбасса, а также в Крыму.

«Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровском Донецкой области пели гимн Украины. Такие моменты утверждают в убеждении, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинском Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе», — написал украинский лидер.

Пост Порошенко был приурочен к 26-летию музыкальной редакции гимна Украины.

В декабре заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что к возвращению Крыма и Донбасса в состав Украины должны привести давление и санкции против России.

«Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику», — сказал он.

«Я думаю, в какой-то момент содержание оккупированного Крыма станет настолько токсичным для России, что фактически отказ от него будет спасением для самой России как для государства», — предположил Грымчак.

В ноябре представитель президента Украины в Крыму (приемная находится в Киеве) Борис Бабин заявил, что Украина намерена завалить Россию исками в международных организациях и судах, чтобы вынудить Москву все больше платить за воссоединение с Крымом. Он добавил, что президент Украины Петр Порошенко поставил задачу «сделать полуостров максимально токсичным для оккупантов».

17 октября заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука выразил уверенность в том, что Крым вернется под контроль Киева только в одном случае — при уничтожении России как государства.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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