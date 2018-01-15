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Порошенко заподозрили в госизмене
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В Раде попросили проверить Порошенко на госизмену 

Рамблер 1 час назад

Украинский депутат Виталий Куприй пообещал направить запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) «по факту государственной измены» президента страны Петра Порошенко. Об этом парламентарий рассказал на своей странице в Facebook.

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Куприй пояснил, что потребует проверки идентичности почерка Порошенко в письме, которое тот в 2007 году якобы написал в адрес ФСБ. «Также следствие должно выяснить, насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты», — подчеркнул депутат.

По его словам, важно выяснить, в каких отношениях старший сын Порошенко был со своей женой до 2007 года.

«И если будут найдены доказательства их личного знакомства, то у меня не останется никакого сомнения в подлинности докладной записки Порошенко в ФСБ», — написал он. Куприй пообещал, что запрос в СБУ он подаст 15 января, а 19 января озвучит его с трибуны Верховной Рады.

Ранее грузинский телеканал «Рустави-2» показал в эфире бумаги, которые, как утверждается, были подписаны Порошенко, когда он был депутатом Рады. По данным канала, 3 февраля 2007 года в петербургском аэропорту Пулково он написал письмо на имя директора ФСБ, заявив, что не имеет отношения «к антироссийской кампании президента Виктора Ющенко» и является одним из основателей Партии регионов. В этом документе Порошенко пообещал соблюдать российское законодательство и объяснил свой визит необходимостью увидеться с родителями жены своего сына.

В пресс-службе администрации Порошенко эти документы назвали «фейком». Также там подчеркнули, что старший сын президента женился только в 2013 году, а в 2007-м был холост.

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