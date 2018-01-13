Украинцы «сдают» любителей российской музыки

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СМИ: Украинцы жалуются в полицию на слушающих песни на русском языке сограждан 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters

Украинцы жалуются в полицию на сограждан, которые слушают песни на русском языке под видом борьбы с «сепаратизмом». Об этом сообщает украинское издание «Вести».

«Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи. Если это запрещено, то принимаем меры, согласно законодательству», — заявил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

При этом он отметил, что бывают случаи, когда имеет место «человеческий фактор», уточнив, что зачастую граждане вызывают сотрудников полиции «в отместку» друг другу.

«Но бывает и человеческий фактор: люди, например, поругались и в отместку придумали, что соперник — сепаратист. Такую информацию мы тоже должны проверить», — заключил он.

Ранее украинский писатель Андрей Курков призвал сделать русский язык «культурной собственностью» Украины.

Политический аналитик Анатолий Вассерман в беседе с ФАН прокомментировал данное предложение.

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