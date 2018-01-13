Плачевное состояние украинских кораблей в Крыму сняли на видео

Состояние оставшихся в Крыму украинских кораблей, которые президент России Владимир Путин предложил вернуть Киеву, сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах запечатлены морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводная лодка «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец». На корпусах видна ржавчина. С 2014 года корабли находятся под контролем Черноморского флота.

Путин 11 января предложил вернуть Украине военную технику, оставшуюся на полуострове. Тогда же он отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии». В ответ украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Москва вместе с военной техникой может вернуть и Крым.

Полуостров вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.