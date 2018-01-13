Вузы Одессы закрылись из-за нехватки денег на отопление

Вузы Одессы распустили студентов до весны из-за нехватки денег на отопление

Занятия в трех одесских вузах — Национальном университете имени Мечникова, Юридической академии и Академии пищевых технологий — отменили до весны. У заведений нет денег на оплату отопления учебных корпусов, сообщает 048.ua.

По словам преподавателей и студентов, вузы были открыты до конца декабря, но с 1 января всех отпустили домой. В учреждениях объявили, что занятий не будет по меньшей мере до 26 февраля.

Помимо отопления, возникли трудности и со светом: с нового года на Украине стали действовать нормативы по качеству освещения в аудиториях, но не все учебные заведения могут себе позволить обновить лампы.

Как отмечает издание, в таком же положении оказались большинство вузов Одессы.

В областном департаменте образования и науки порталу сообщили, что все учреждения независимые, поэтому ректораты сами решают, как организовать учебный процесс.